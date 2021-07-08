Віцеспікер Держдуми РФ Толстой запропонував “перевішати на ліхтарях купку негідників, які захопили владу” в Україні

Про це він заявив ефірі російського токшоу "60 хвилин" на каналі "Росія 1".

"Насправді ми - один народ, як сказав президент. Народ-то один. Проблема тільки в купці негідників, які антиконституційним шляхом там владу захопили. Ось їх треба перевішати на ліхтарях. А Україна - це, безумовно, частина нашої великої Росії", - наголосив Толстой.





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