Віцеспікер Держдуми РФ Толстой запропонував “перевішати на ліхтарях купку негідників, які захопили владу” в Україні
Віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой назвав Україну "частиною великої Росії" і запропонував "перевішати на ліхтарях купку негідників, які захопили українську владу"
Про це він заявив ефірі російського токшоу "60 хвилин" на каналі "Росія 1".
"Насправді ми - один народ, як сказав президент. Народ-то один. Проблема тільки в купці негідників, які антиконституційним шляхом там владу захопили. Ось їх треба перевішати на ліхтарях. А Україна - це, безумовно, частина нашої великої Росії", - наголосив Толстой.
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