Виведення $600 млн: ПриватБанк через газету "Голос України" вручив Коломойському ізраїльський позов

Про це передає пресслужба банку.

“ПриватБанк звернувся до Окружного суду м. Тель-Авів-Яффа, Ізраїль, із позовом до своїх колишніх власників та інших відповідачів стосовно, як заявляється, їхніх шахрайських дій, незаконного привласнення та відмивання коштів, в результаті чого, щонайменше 600 млн дол. США (приблизно 16,5 млрд гривень) були незаконно виведені з Банку в період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в Ізраїльському Банку Дисконт (Israel Discount Bank)", – йдеться в повідомленні.



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Відповідно до рішення ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року, банк опублікував повідомлення в газеті “Голос України” для вручення ізраїльського позову в Україні Коломойському та Боголюбову, а також іншому відповідачу – Карташову (їхня давня довірена особа, яка наразі обіймає посаду Директора Департаменту юридичного супроводу в ПАТ “Укрнафта”) відповідно до Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

Зазначається, що хоча Коломойському та Боголюбову вже був належним чином вручений позов в Ізраїлі, та в рамках їхніх та Карташова попередніх спроб уникнення вручення позову в Україні, “ПриватБанк” вживає цих подальших заходів для усунення будь-яких аргументів з їхньої сторони щодо того, що позов не був їм належним чином вручений, та забезпечення правосуддя ізраїльського суду щодо їхніх незаконних дій.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року ПриватБанк звернувся до Окружного суду міста Тель-Авів із позовом до своїх колишніх власників щодо відмивання грошей — щонайменше $600 мільйонів незаконно вивели з банку у період з 2007 до 2011 року та розмістили на банківському рахунку в Ізраїльському Банку Дисконт (Israel Discount Bank).

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