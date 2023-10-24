Вивели 13 млн грн з комунального підприємства в окупації: ДБР підозрює працівників теплоенерго

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що коли Херсон був окупований, на рахунках Херсонтеплоенерго залишалися гроші від споживачів за теплоенергію. Замість того, щоб зберегти ці гроші або заплатити за газ, директорка підприємства придумала схему перекидання коштів на свої рахунки. У цьому їй допомогли головний бухгалтер та голова профспілки.

За даними ДБР, використовуючи віддалений доступ до рахунків підприємства, директорка та головбух перевели гроші на рахунок профспілки, порушуючи закони, які діють у воєнний час. Потім з допомогою голови профспілки вони вивели ці гроші на свої рахунки як безпроцентну позику для особистих потреб. Потім вони могли робити з цими грошима, що хотіли.

Фото: ДБР

За період окупації Херсона з КП "Херсонтеплоенерго" незаконно зникло 13 млн грн. Більша частина цієї суми потрапила на приватні рахунки директора, головбуха та голови профспілки. Їм пред’явлено підозру у груповому зловживанні владою, яке призвело до тяжких наслідків. Їм загрожує до 6 років ув’язнення.

Підприємству відшкодовано всю вкрадену суму.

Директорка підприємства була звільнена, а двом іншим учасницям схеми запропоновано відмовитися від посад до суду.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.