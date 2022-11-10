Про це заявив нардеп Володимир В'ятрович в етері Еспресо.

"Грабунок, який росіяни проводили в Україні протягом століть, триває, інтенсифікується. Це робиться не просто з бажанням отримати матеріальну вигоду. Для мене це теж елемент геноциду, тому що це позбавлення України її культурної спадщини. Це абсолютно співмірно з фізичним знищенням українських музеїв, пам’ятників, спалення українських книг", - наголосив він.

За словами Володимира В’ятровича, окупанти мають на меті показати, що України, , української історії не було й це все вигадка, а також підвести під провідну тезу російської пропаганди про те, що насправді українців не існує й ми з росіянами один народ. Він зауважив, що ця думка і є основою геноциду.

"Тому ці дії Росії абсолютно не випадкові та точно спрямовані не лише на матеріальне збагачення. Насправді це спроба знищити українську культурну спадщину й українців як окрему націю", - зауважив народний депутат.

14 жовтня в тимчасово окупованому Криму загарбники видала наказ, у якому визначили порядок "евакуації" музеїв.

16 жовтня Мінкульт України повідомив, що російська влада під приводом "евакуації" може пограбувати кримські музеї та установи інших тимчасово окупованих територій України.

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