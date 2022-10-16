Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України

Повідомляється, що відповідний план "зовнішньої евакуації" з музеїв АР Крим на територію РФ передбачає першочергове вивезення найбільш цінних предметів, зокрема, археологічних знахідок з коштовних металів.

"Таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України буде співмірним з пограбуванням музеїв під час Другої світової війни та має кваліфікуватися відповідно. Дії РФ є порушенням міжнародного права та матимуть наслідком як відповідальність держави-агресора, так і кримінальну відповідальність причетних на національному та міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні.

МКІП звернулося до ЮНЕСКО та усіх міжнародних партнерів із закликом:

не допустити чергового порушення міжнародного права державою-агресором;

відмовитися від співпраці з російськими музеями та иншими установами;

вживати заходів з протидії нелегальному трафіку культурних цінностей та легалізації державою-агресором незаконно привласнених цінностей, зокрема, під приводом виставок з фондів російських музеїв чи з розкопок на окупованих Росією територіях, вчинених після 2013 року.

"Адже російські культурні проєкти можуть бути спрямовані не лише на захоплення культурного простору ("культурна спецоперація", за словами директора Ермітажу М. Піотровського), а й на легалізацію злочинних рішень нинішнього політичного режиму Росії", - додається у повідомленні.

Раніше, 14 жовтня, у тимчасово окупованому Криму "влада" видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв.

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