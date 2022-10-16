"Грабіж кримських музеїв": "евакуація" кримських музеїв на територію РФ буде воєнним злочином
Російська влада під приводом "евакуації" може пограбувати кримські музеї та установи інших тимчасово окупованих територій України
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України
Повідомляється, що відповідний план "зовнішньої евакуації" з музеїв АР Крим на територію РФ передбачає першочергове вивезення найбільш цінних предметів, зокрема, археологічних знахідок з коштовних металів.
"Таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України буде співмірним з пограбуванням музеїв під час Другої світової війни та має кваліфікуватися відповідно. Дії РФ є порушенням міжнародного права та матимуть наслідком як відповідальність держави-агресора, так і кримінальну відповідальність причетних на національному та міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні.
МКІП звернулося до ЮНЕСКО та усіх міжнародних партнерів із закликом:
не допустити чергового порушення міжнародного права державою-агресором;
відмовитися від співпраці з російськими музеями та иншими установами;
вживати заходів з протидії нелегальному трафіку культурних цінностей та легалізації державою-агресором незаконно привласнених цінностей, зокрема, під приводом виставок з фондів російських музеїв чи з розкопок на окупованих Росією територіях, вчинених після 2013 року.
"Адже російські культурні проєкти можуть бути спрямовані не лише на захоплення культурного простору ("культурна спецоперація", за словами директора Ермітажу М. Піотровського), а й на легалізацію злочинних рішень нинішнього політичного режиму Росії", - додається у повідомленні.
- Раніше, 14 жовтня, у тимчасово окупованому Криму "влада" видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв.
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