"Виводять усе, що можуть": Гуменюк розповіла, куди окупанти забрали кораблі з порту Феодосії після удару ЗСУ
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк розповіла про кораблі, які росіяни забрали з Феодосії
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"За мародерським принципом окупанти забрали все, розуміючи що загроза реальна, вони її відчули. Зараз частину вони намагаються тримати у відкритому морі, а більшість, все ж таки, розподілено між бухтами Новоросійська. Також деякі кораблі, поки що, залишаються у Севастополі. Але очевидно, що росіяни вже збирають речі", - повідомила Гуменюк.
Стосовно військових бойових кораблів РФ в Криму немає сталої цифри, вони продовжують маневрування, зазначила капітан 1-го рангу.
"Один з великих десантних кораблів, очікуючи завершення своєї "долі", продовжує курсувати між Севастополем і Новоросійськом, перевозить майно. Очевидно, вони виводять все, що можуть. Незважаючи на заяви росіян, інфраструктура портів це теж законний об'єкт для ураження, який забезпечує спорядження тих самих військових кораблів", - резюмувала Гуменюк.
- Вночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".
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Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.
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Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.
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Натомість видання "Крим. Реалії" повідомило, що два російські воєнні кораблі залишили бухту Феодосії через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ".
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Росіяни відправили до Феодосії велику групу оперативників із метою розслідування знищення десантного корабля "Новочеркаськ", пише "Атеш".
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Пізніше журналісти помітили велику колону вантажівок-зерновозів на феодосійській об'їзній дорозі після атаки ЗСУ на порт Феодосії. Вона рухалася у напрямку Керчі.
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