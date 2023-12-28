"Виводять усе, що можуть": Гуменюк розповіла, куди окупанти забрали кораблі з порту Феодосії після удару ЗСУ

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"За мародерським принципом окупанти забрали все, розуміючи що загроза реальна, вони її відчули. Зараз частину вони намагаються тримати у відкритому морі, а більшість, все ж таки, розподілено між бухтами Новоросійська. Також деякі кораблі, поки що, залишаються у Севастополі. Але очевидно, що росіяни вже збирають речі", - повідомила Гуменюк.

Стосовно військових бойових кораблів РФ в Криму немає сталої цифри, вони продовжують маневрування, зазначила капітан 1-го рангу.

"Один з великих десантних кораблів, очікуючи завершення своєї "долі", продовжує курсувати між Севастополем і Новоросійськом, перевозить майно. Очевидно, вони виводять все, що можуть. Незважаючи на заяви росіян, інфраструктура портів це теж законний об'єкт для ураження, який забезпечує спорядження тих самих військових кораблів", - резюмувала Гуменюк.