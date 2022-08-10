Грузинський полковник поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Війна росіян перетворилася на захоплення земель. Вони захопили землі, а потім пропонуватимуть перемовини, якісь домовленості. Трохи перепочинуть і знову будуть захоплювати землі. Це таке собі імперіалістичне мислення. Усьому світу вже зрозуміло, що манія величі, яку мали росіяни, зникла. Вони намагаються зберегти свою манію величі для населення і виправдати незначні успіхи на передовій", - зазначив Цинцадзе.

Військовий дипломат додав, що росіяни розуміли, що Донбас не має для них економічної вигоди.

"Хвилює також те, що в Росії може зʼявитися синдром того, що вони прагнуть показати всьому світу свою готовність до перемовин, а Україна їх уникатиме. Росіяни знали, що Донецьк і Луганськ - нікчемні для них землі, які не мають економічної вигоди", - зауважив Арчіл Цинцадзе.

10 серпня політтехнолог Тарас Загородній висловив думку, що країна-агресорка Росія програє війну, адже росіяни не можуть захистити ту територію, яку вважають своєю.

Того ж дня військовий експерт Михайло Притула заявив, що прагнення захопити Бахмут є черговою політичною метою президента Росії Путіна, щоб виправдати війну проти України.

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