Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Країна-агресорка програє, адже росіяни не можуть захистити ту територію, яку вони вважають своєю. Країни, які зберігали нейтралітет щодо російсько-української війни, розуміють: Росія програє. Гадаю, ми побачимо відсторонення Китаю, Індії та інших нейтральних країн. Я не здивуюся, якщо хтось активно почне підтримувати Україну. Всі розуміють, що Росія йде до дна, ядерний шантаж не працює й немає сенсу бути на боці переможеного", - зазначив Загородній.

Політтехнолог додав, що програш в Україні спричинить підрив влади Путіна.

"Після ядерного шантажу, на який уже ніхто не реагує, почнуться зворотні процеси в Кремлі. Уже останньому "ватнику" стає зрозуміло, що відбувається щось не те. Особливо це стане помітно після звільнення хоча б частини окупованої Херсонщини - це не поясниш жестом доброї волі. Влада Путіна буде підірвана", - зауважив Тарас Загородній.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі.

У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".

У вечірньому зверненні до громадян президент Зеленський сказав: "Російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом".

10 серпня військовий експерт Сергій Згурець заявив, що імовірні удари ЗСУ по Криму є важливим фактором, який впливатиме на психологічний стан росіян.

Того ж дня Тарас Загородній також висловив думку, що ударами по Криму Російській Федерації "вирвали ікла" ядерного шантажу.

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