Вибухи в Криму - важливий фактор, який впливатиме на психологічний стан росіян, - Сергій Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defence Express Сергій Згурець вважає, що вибухи на російській авіабазі в тимчасово окупованому Криму є важливим фактором, який впливатиме на психологічний стан росіян
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Підрив складів з боєприпасами та російських летовищ у тимчасово окупованому Криму - важливий чинник, який впливатиме на психологічний стан агресора і на окупантів на різних ділянках фронту. Учорашній день не менш символічний і показовий, ніж знищення крейсера "Москва". Загальні ідеологічний та психологічний фони інциденту на військовій базі окупантів у Криму дуже позитивні", - зазначив Згурець.
Аналітик додав, що думки експертів щодо особливостей удару по авіабазі в Криму розділилися.
"Учорашні події в Криму додали інтриги щодо можливості української армії здійснювати удари по окупованій території. Ми досі гадаємо над тим, як це вдалося: частина експертів схиляється до думки, що це були ракети ATACMS, інші вважають, що це були удосконалені українські ракети "Нептун". В будь-якому разі офіційні посадові особи не коментували вибухи в Криму", - зауважив Сергій Згурець.
- 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі.
- У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".
- The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".
- У вечірньому зверненні до громадян президент Зеленський сказав: "Російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом".
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