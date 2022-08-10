Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Підрив складів з боєприпасами та російських летовищ у тимчасово окупованому Криму - важливий чинник, який впливатиме на психологічний стан агресора і на окупантів на різних ділянках фронту. Учорашній день не менш символічний і показовий, ніж знищення крейсера "Москва". Загальні ідеологічний та психологічний фони інциденту на військовій базі окупантів у Криму дуже позитивні", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що думки експертів щодо особливостей удару по авіабазі в Криму розділилися.

"Учорашні події в Криму додали інтриги щодо можливості української армії здійснювати удари по окупованій території. Ми досі гадаємо над тим, як це вдалося: частина експертів схиляється до думки, що це були ракети ATACMS, інші вважають, що це були удосконалені українські ракети "Нептун". В будь-якому разі офіційні посадові особи не коментували вибухи в Криму", - зауважив Сергій Згурець.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі.

У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".

У вечірньому зверненні до громадян президент Зеленський сказав: "Російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом".

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