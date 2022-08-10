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Ударами по Криму Росії "вирвали ікла" ядерного шантажу, - політтехнолог Загородній

10 серпня, 2022 середа
11:29
Світ Крим- це Україна

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що ударами по військовій базі росіян в тимчасово окупованому Криму країні-агресорці Російській Федерації "вирвали ікла" ядерного шантажу

Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Ударами по тимчасово окупованому Криму 9 серпня Росії "вирвали ікла" ядерного шантажу, якими агресорка лякала Захід. РФ лякала, що надання зброї та удари по Криму означатимуть Третю світову війну. Але нічого не відбулося", - зазначив Загородній.

Політтехнолог додав, що лобісти інтересів Росії на Заході більше не мають аргументів.

"Учора стався армагеддон для Росії. Удари по авіабазі в Криму - це неприємні сюрпризи для окупантів. Це також означає, що всі лобісти Росії на Заході не мають аргументів далі залякувати світ Третьою світовою війною", - зауважив Тарас Загородній.

  • 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі.
  • У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".
  • The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.
  • Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".
  • У вечірньому зверненні до громадян президент Зеленський сказав: "Російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом".
  • 10 серпня військовий експерт Сергій Згурець заявив, що імовірні удари ЗСУ по Криму є важливим фактором, який впливатиме на психологічний стан росіян.

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війна з Росією
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