Ударами по Криму Росії "вирвали ікла" ядерного шантажу, - політтехнолог Загородній
Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що ударами по військовій базі росіян в тимчасово окупованому Криму країні-агресорці Російській Федерації "вирвали ікла" ядерного шантажу
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Ударами по тимчасово окупованому Криму 9 серпня Росії "вирвали ікла" ядерного шантажу, якими агресорка лякала Захід. РФ лякала, що надання зброї та удари по Криму означатимуть Третю світову війну. Але нічого не відбулося", - зазначив Загородній.
Політтехнолог додав, що лобісти інтересів Росії на Заході більше не мають аргументів.
"Учора стався армагеддон для Росії. Удари по авіабазі в Криму - це неприємні сюрпризи для окупантів. Це також означає, що всі лобісти Росії на Заході не мають аргументів далі залякувати світ Третьою світовою війною", - зауважив Тарас Загородній.
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