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Головна війна з Росією Захоплення Бахмута - чергова політична мета Путіна, щоб виправдати війну, - військовий експерт Притула
Ексклюзив

Захоплення Бахмута - чергова політична мета Путіна, щоб виправдати війну, - військовий експерт Притула

10 серпня, 2022 середа
13:44
війна з Росією окупанти

Полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що прагнення захопити місто Бахмут Донецької області є черговою політичною метою президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна, щоб виправдати війну проти України

 Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Бахмут - це політична мета Путіна, адже йому треба якось виправдати цю війну. Бахмут - це один із пунктів, який треба захопити, щоб отримати всю територію Донецької області. Але 10 км просування за місяць - дуже маленький результат, майже ніякий. Україна береже свої війська, своїх солдатів і техніку. Тому протидія великій силі Росії, яка перевищує українські сили в 10-20 разів на деяких напрямках. Такий результат Росії - більше ніж скромний", - зазначив Притула.

Військовий експерт додав, що російським загарбникам вдалося просунутися лише завдяки перевазі у живій силі. 

"Росіянам не вдається реалізувати політичну мету захоплення Донецької та Луганської областей. Окупанти наразі прагнуть взяти перепочинок та утримати захоплені території. Мізерне просування росіян на Сході відбулося лише завдяки величезній кількості піхоти - живій силі. Росіяни просто йдуть як у часи Другої світової: попереду вогневий вал, за ним - піхота", - зауважив Михайло Притула.

  • 9 серпня аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що найактивнішими ділянками фронту на сьогодні є Бахмут, Авдіївка та Піски.
  • Того ж дня британська розвідка повідомила, що російські окупанти не змогли досягти за минулі 30 днів помітного прогресу на Донеччині через нестачу боєздатної піхоти.
  • Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на ранок 10 серпня тривають бойові дії на напрямках Байрак - Гусарівка, Донецьк - Піски. Ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське - Спірне, Володимирівка - Яковлівка, Стряпівка - Соледар.

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Новини
Україна
Володимир Путін
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Бахмут
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