Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці звертають увагу, що у минулі вихідні Росія продовжила зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Попри це, РФ продовжує атакувати українські позиції в Донецькій області.

Британці зазначили, що за останні 30 днів наступ Росії на місто Бахмут був її найуспішнішим напрямком на Донбасі, однак за цей час окупантам вдалося просунутися лише на 10 км.

"На інших ділянках Донбасу, куди Росія намагалася прорватися, за цей період її сили не подолали більш як 3 км, що майже напевно значно менше, ніж планувалося. Попри постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, РФ забракло боєздатної піхоти в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєвий прогрес", - констатували у британській розвідці.

6 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти зосередили основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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