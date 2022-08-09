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Британська розвідка з'ясувала, чого забракло РФ для ефективного наступу на Донбасі

9 серпня, 2022 вiвторок
09:06
війна з Росією окупанти

Російські окупанти не змогли досягти за минулі 30 днів помітного прогресу на Донеччині через нестачу боєздатної піхоти

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

У британській розвідці звертають увагу, що у минулі вихідні Росія продовжила зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Попри це, РФ продовжує атакувати українські позиції в Донецькій області.

Британці зазначили, що за останні 30 днів наступ Росії на місто Бахмут був її найуспішнішим напрямком на Донбасі, однак за цей час окупантам вдалося просунутися лише на 10 км.

"На інших ділянках Донбасу, куди Росія намагалася прорватися, за цей період її сили не подолали більш як 3 км, що майже напевно значно менше, ніж планувалося. Попри постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, РФ забракло боєздатної піхоти в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєвий прогрес", - констатували у британській розвідці. 

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Донбас
російська армія
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Бахмут
Військові новини
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