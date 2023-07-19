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Війна. Кошти. Серіали.

Микола Княжицький
19 липня, 2023 середа
11:04
Новини Микола Княжицький

У медіа та соціальних мережах поширюється інформація про те, що канали "Дім" і "Freeдом" витратили державні кошти на зйомки комедійних серіалів. Очевидно, це викликає обурення у суспільстві, яке стурбоване фінансуванням Збройних Сил України. Я спробував з’ясувати, що насправді відбулося.

Отже, 3 травня 2023 року ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" оголосило мистецький конкурс з відбору телевізійних фільмів та серіалів. Ці фільми і серіали повинні транслюватися на державному телеканалі "Дім", а права повинні належати державі в особі ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України".

Про перші з обраних проєктів розмістили оголошення на сайті Prozorro. Це створило враження, що кошти отримують лише 2 компанії. Насправді, переможців значно більше. І інформація про них з’явиться на Prozorro згодом.  Ось всі переможці і назви проєктів:

ТОВ "ОСНОВА ФІЛЬМ ПРОДАКШН" — проєкт "Чотири вікна";

ТОВ "СЛМ НОВИНИ" — проєкт "Битва за історію";

ТОВ "СЛМ НОВИНИ" — проєкт "Другий фронт";

ТОВ "ПРОКІНО" — проєкт "Одна родина";

ТОВ "МАМАС ПРОДАКШН" — проєкт "КРОНІН";

ТОВ "ПРОКІНО" — проєкт "Вглиб кролячою норою";

ТОВ "СТАРЛАЙТ ФІЛМС" — проєкт "Лікарі";

ТОВ "ЕНЕРЖІФІЛЬМ" — проєкт "ЗВИЧАЙНА ЛЮДИНА";

ТОВ "ЕНЕРЖІФІЛЬМ" — проєкт "ПОЗИВНИЙ ТАМАДА";

ТОВ "ДРАЙВ ПРОДАКШН" — проєкт "Нижча Ліга";

ТОВ "ТЕТ-ПРОДАКШН" — проєкт "ДРУЗІ";

ІП "1+1 Продакшн" — проєкт "Евакуація";

ТОВ "ПРОТОТИП ПРОДАКШН" — проєкт "СМТ Інгулець";    

ТОВ "ТРИ-Я-ДА ПРОДАКШН" —     проєкт "Операція "Добрий вечір"";

ТОВ "МАМАС ПРОДАКШН" — проєкт "Пекельна Крашенка";

ТОВ "АРТФОРМС ПРОДАКШН КИЇВ" — проєкт "Невістка прокурора";

ТОВ "АРТФОРМС ПРОДАКШН УКРАЇНА" — проєкт "ОПГ";

ТОВ "ФІЛЬМСТРІМ" — проєкт "Продовження роду";

ТОВ "ЛАЙТ КОММУНІКЕЙШН" — проєкт "Вміст чутливого характеру";

ТОВ "МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ" — проєкт "Одна велика родина";

ТОВ "МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ" — проєкт "Мистецтво в тіні війни";

ТОВ "Рікі-Тікі-Таві" — проєкт "Санаторій "НЕЗАБУДКА"";

ТОВ "МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ" — проєкт "Мангровий гай";

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ" — проєкт "Серце знає";

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ" — проєкт "ПОТЯГ ДО ЖИТТЯ";

ТОВ "КС ПРОДАКШН" — проєкт "Шлях до дому";

ТОВ "ЛАЙТ КОММУНІКЕЙШН" — проєкт "ПІВТОРА ВІДСОТКА";

ТОВ "ЛАЙТ КОММУНІКЕЙШН" — проєкт "Homo amans";

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" — проєкт "Моє кіно";

ТОВ "ФІЛЬМСТРІМ" — проєкт "Тривожні люди";

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" — проєкт "Віті треба вийти";

ТОВ "ФІЛЬМСТРІМ" — проєкт "Паром";

ТОВ "КВАРТАЛ 95" — проєкт "Рік розплати";

ТОВ "КВАРТАЛ 95" — проєкт "Біженка";

ТОВ "Анімаційна студія 95" — проєкт "Пригоди Кро Кро";

ТОВ "КІНОКІТ" — проєкт "Театр бойових дій";

ТОВ "МИ-УКРАЇНА" — проєкт "ТУТ ЖИВУТЬ ЛЮДИ";

ТОВ "МИ-УКРАЇНА" — проєкт "ЦІЛІ";

ТОВ "ВАВЕРКА ПРОДАКШН" — проєкт "Моя люба Люба";

ТОВ "Фільм ю ей телевіжн" — проєкт "Приховані спогади";

ФОП Поставна Т;І; — проєкт "ДНК міста";

ТОВ "Файно-компані" — проєкт "Історія війни за майбутнє";

ТОВ "ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН" — проєкт "Сімейний альбом";

ТОВ "Ай К’ю" — проєкт "ПОЗИВНИЙ "САНТА"";

ТОВ "ЕНЕРЖІФІЛЬМ" — проєкт "ІСТОРІЯ СЕСТЕР";

ТОВ "ФРЕНДС ПРО" — проєкт "Курс щасливого життя";

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ФІЛЬМ ПРОДАКШЕН" — проєкт "Сімейний консультант";

ГО "УКРКІНОФЕСТ" — проєкт "Ярослав Мудрий — тесть Європи";

ПП "ПРОДЮСЕРСЬКА АГЕНЦІЯ "АССА"" — проєкт "СОЛДАТИК";

ТОВ "МАМАС ПРОДАКШН" — проєкт "Вихід";

ТОВ "АРТФОРМС ПРОДАКШН КИЇВ" — проєкт "Відважна дівчина";

ТОВ "АРТФОРМС ПРОДАКШН КИЇВ" — проєкт "Ген вбивці";

ТОВ "Прайм Сторі Пікчерс" — проєкт "Скаут-ромашка".

Ця інформація надрукована на сайті ДП "МПШУ".

Я поговорив з декількома продюсерами. Мої співрозмовники запевнили мене, що фільми справді на патріотичну тематику, а не лише комедійні, як про це стверджували журналісти. Наприклад, ось фрагмент сценарної заявки серіалу "Санаторій "НЕЗАБУДКА"", про який писали "НАШІ ГРОШІ":

"Військовий на фронті дізнається, що дружина, яка поїхала на початку війни в Швецію хоче з ним розлучитися, він напередодні нового року бере відпустку і їде з нею зустрітися на західному кордоні, щоб зберегти сім'ю. Опиняється в готелі "Незабудка", де представлено зріз сьогоднішнього суспільства - депутат-корупціонер, який намагається нелегально виїхати з країни з дружиною, дівчина-волонтер з подругою. Історія про те, як головний герой потрапляє в часову петлю і проходить процес зцілення від минулих токсичних зв'язків, про те, що Новий рік наступить тоді, коли  ми розберемося з минулим і почнемо будувати своє щасливе світле майбутнє."

Продюсерська компанія, яка його виробляє, знімала серіал "Козаки", "Плай", документальних фільм Сергія Буковського "Іван і Марта" про Івана Дзюбу і багато інших цікавих патріотичних робіт. Вони дійсно багато років назад продали один із сценаріїв в росію і росіяни, а не ця компанія зняли за цим сценарієм фільм, який видали в ефір у 2021 році. Сама компанія у зйомках участі не брала.

Ми обговорювали коротко це питання у чаті комітету з міністром Ткаченком. Він пообіцяв надати усі сценарні заявки, бюджети та запевнив, що усі продукти патріотичні. Ми, правда, так і не дізналися, чи проєкт "СМТ Інгулець" про відомого героя Поворознюка, який володіє однойменним футбольним клубом, чи ні.

Міністр переконує, що ми повинні підтримувати українських виробників, оскільки на інтернет-платформах в Україні знову серед лідерів переглядів російські антиукраїнські серіали. Логіка тут є.

Немає логіки в іншому. Для підтримки українського кіновиробництва свого часу було створено Держкіно, яке через прозору систему пітчингів мало підтримувати українських кіновиробників. Я особисто виступав категорично проти того, щоб Держкіно виводили із сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики. Але це зроблено. Саме Держкіно повинно було б оголошувати прозорі конкурси для такого виробництва. Чим зараз займається Держкіно, окрім руйнації Довженко центру, скоріше за все заради маніпуляцій з його нерухомістю, не відомо.

До чого тут Міністерство культури? А ні до чого. Конкурс оголосило чомусь іномовлення, хоча серіали робляться для української аудиторії. Все просто. Під маркою іномовлення влада фінансує загальноукраїнський державний пропагандистський телеканал "Дім", на який і витрачає бюджетні кошти. Це, якраз, аморально і антидемократично. Держава продовжує також через систему так званого телемарафону фінансувати групу контрольованих олігархічних телеканалів. Частина незалежних телеканалів вимкнена з ефіру, суспільне мовлення недофінансовується. Мало б бути навпаки. Замість пропагандистського марафону бюджетним коштом потрібно повернути верховенство права і увімкнути незаконно виключені канали. Бюджетні кошти будуть зекономлені. Серіали мають підтримуватися через пітчинги Держкіно. Якщо МКІП хоче проводити активну політику підтримки українського виробництва, ніхто не забороняє йому передати ці кошти суспільному мовнику. Це пряма його функція.

Про автора: Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Суспільство
Культура
Кіно
Микола Княжицький
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