"Війна між демократичним та тоталітарним світом": нардепка Буймістер заявила, що від подій в Україні буде залежати розвиток ситуації в Європі

Про це вона заявила у програмі "Говорить Великий Львів" на Еспресо.TV.



"Завдяки Путіну сьогодні в України відкриваються нові можливості для налагодження стратегічних союзів та співпраці. Вони б займали в міжнародній дипломатії мирного часу більший період часу. Ми почули дуже важливі меседжі від прем'єр-міністра Великої Британії. Вони погоджувались дипломатами протягом довгого часу. По-перше, абсолютне засудження і неприйнятність подальшої ексалації конфлікту і агресії проти України, готовність надати допомогу і розвивати нас і нашу обороздатність як і військовою допомогою, так і вже вкладанням коштів у розбудову нашого військово-промислового комплексу", - сказала Буймістер.



Вона вважає це дуже важливим сигналом у рамках поглиблення співпраці.



"Я особисто вважаю, що в умовах ескалації ми можемо саме на ВПК розбудовувати нашу економіку. Нам буде важко залучати інвестиції в мирні галузі, а у військові - значно легше. У нас абсолютно недовикористаний напрямок співпраці з нашими партнерами", - додала нардепка.



Вона зазначила, що згідно з заявами Джонсона війна - це уже конфлікт суто України та РФ.



"По цим заявам, ми бачимо той факт, що Росія воює не з Україною. Це війна між демократичним та тоталітарним світом і Україна в цій війні виступає своєрідним щитом. І від подій в Україні буде залежати, як буде розвиватись демократія в Європі. Ці важливі месседжі ми від наших британських колег почули. Від України, на жаль, ми чуємо тільки поодинокі заяви наших дипломатів, які дійсно зміцнюють наші переговорні позиції в цей дуже чутливий момент для країни, але, на жаль, від вищого політичного керівництва ми таких впевнених заяв не чуємо", - підсумувала Буймістер.





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