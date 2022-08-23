Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Путін не врахував того, про що ми говорили. Ми говорили, що українці – це народ, який любить свободу і вміє за свою свободу боротися. І це їхнє право – обирати президента. Вони можуть обрати одного кращого, одного гіршого, помилитися, але це право народу. І народ не хоче це право віддавати. Війна між Україною та Росією свідчить, наскільки сильнішою є демократична країна порівняно з тоталітарною. Тоталітарна країна, як правило, корумпована, і вона побудована на страху. Кожен чиновник боїться прийти до Путіна й сказати щось, що йому не сподобається. Хіба не було розумних росіян, які усвідомлювали, що українці є сильним народом, які знали, що в нас сильна армія, що ми будемо боротися, але боялися сказати? Кожен з них приходив до Путіна й казав, що російську армію в Україні будуть зустрічати з квітами. І Путін сам у це вірив, і кожен боявся сказати йому неприємну новину. Йому сказали, що в нього дуже багато "калібрів" і дуже багато "кинджалів", а їх виявилося набагато менше. Тепер він увʼязнює людей, які їх робили, тому що йому не казали реальної правди про їхнє озброєння, з яким ми боремося, і боремося успішно. Так що корумпована диктатура завжди програє сильній демократії", - пояснив Княжицький

Народний депутат наголосив, що головним завданням для України є побудувати сильну демократичну державу.

"Якби ми були справді сильною демократією, а не просто демократією, то, по-перше, Путін би не наважився наступати. Він би сам це усвідомив. По-друге, жертв було би менше і ми б воювали ефективніше. І тому наше завдання – побудувати цю сильну демократію. І дуже важливо, щоб українська влада це зрозуміла. В сильній демократії є сильна держава, сильні інститути, сильна армія, сильний народ, все для перемоги і всі обʼєднуються заради цієї перемоги", - додав він.



Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb