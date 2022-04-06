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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Війна повинна стати уроком для українських політиків, - Княжицький
Ексклюзив

Війна повинна стати уроком для українських політиків, - Княжицький

6 квітня, 2022 середа
20:22
війна з Росією Микола Княжицький

Народний депутат Микола Княжицький вважає, що російсько-українська війна повинна об’єднати та згуртувати українських політиків навколо однієї мети - капітуляції РФ

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV

“Можливо я скажу парадоксальну річ, але ця війна повинна стати уроком для наших українських політиків. Ми маємо зараз демонструвати зараз максимальну відкритість, чесність, нетерпимість до корупції та принциповість у відстоюванні нашої територіальної цілісності. Ми маємо відстоювати нашу культуру та мову. І, якщо ми будемо максимально відвертими до цих речей, то і партнери з дружніх країн будуть нас підтримувати.” - пояснив Княжицький
 

Княжицький наголосив, що, якщо влада і далі буде намагатись знищувати свободу слова в Україні та вимикати проукраїнські канали, то великої довіри не буде до України з боку західних союзників

Читайте також: “Вимкнення телеканалу "Еспресо" з мережі Т2 – дія російської агентури”, – Микола Княжицький
 

“Росія бореться проти нашої культури, мови та ідентичності. Це означає, що тільки зрозумівши це, побудувавши сильне демократичне суспільство, ми зможемо перемогти ворога. Зараз ми вже доводимо, що ми різні з російським народом, який вбиває і гвалтує цивільне населення.” - додав Княжицький
 

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