Війна повинна стати уроком для українських політиків, - Княжицький

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Можливо я скажу парадоксальну річ, але ця війна повинна стати уроком для наших українських політиків. Ми маємо зараз демонструвати зараз максимальну відкритість, чесність, нетерпимість до корупції та принциповість у відстоюванні нашої територіальної цілісності. Ми маємо відстоювати нашу культуру та мову. І, якщо ми будемо максимально відвертими до цих речей, то і партнери з дружніх країн будуть нас підтримувати.” - пояснив Княжицький



Княжицький наголосив, що, якщо влада і далі буде намагатись знищувати свободу слова в Україні та вимикати проукраїнські канали, то великої довіри не буде до України з боку західних союзників

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“Росія бореться проти нашої культури, мови та ідентичності. Це означає, що тільки зрозумівши це, побудувавши сильне демократичне суспільство, ми зможемо перемогти ворога. Зараз ми вже доводимо, що ми різні з російським народом, який вбиває і гвалтує цивільне населення.” - додав Княжицький