Війна повинна стати уроком для українських політиків, - Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що російсько-українська війна повинна об’єднати та згуртувати українських політиків навколо однієї мети - капітуляції РФ
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Можливо я скажу парадоксальну річ, але ця війна повинна стати уроком для наших українських політиків. Ми маємо зараз демонструвати зараз максимальну відкритість, чесність, нетерпимість до корупції та принциповість у відстоюванні нашої територіальної цілісності. Ми маємо відстоювати нашу культуру та мову. І, якщо ми будемо максимально відвертими до цих речей, то і партнери з дружніх країн будуть нас підтримувати.” - пояснив Княжицький
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