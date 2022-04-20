Війна Росії проти України надовго - до останнього росіянина. Путін так просто не здасться, - Цимбалюк
Журналіст Роман Цимбалюк вважає, що повномасштабна війна Росії проти України надовго - аж до останнього росіянина, президент РФ Володимир Путін так просто не здасться
Роман Цимбалюк розповів про це в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.
"Якщо говорити відверто і прямо, президент Росії Путін хоче звільнити Україну від українців. Росіяни не збираються обмежуватися захопленням Донецької та Луганської областей. У Росії точаться розмови, що цього недостатньо, мовляв, якщо вони зупиняться, українці перегрупуються й отримають нову зброю. Тому треба знищити Україну повністю. Якщо хтось вважає, що росіяни від нас відстануть, то це не так. Тому всі до зброї, все для фронту й усе для перемоги", - зазначив Цимбалюк.
Журналіст наголосив, що ми вже 56 днів відбиваємо повномасштабний наступ Росії й це доводить, що росіяни - прості смертні, їх можна й треба вбивати. І додав, що не зважаючи на те, що російська армія велика й потужна, але знищити її можна - потоплений крейсер "Москва" тому підтвердження.
"Росіяни теж роблять висновки: трохи далі від Одеси відійшли російські кораблі. Але це не означає, що росіяни зміняться, що вони просто припинять війну. Ця війна надовго. У Росії повна мобілізація, фашистські літери "Z" у вигляді напівсвастики вони чіпляють там, де треба й не треба, навіть на їхні кулічі. Це війна до останнього росіянина. Принаймні так, наскільки я розумію, збирається робити Володимир Путін", - зауважив Роман Цимбалюк.
- Нагадаємо, Військовий стратег і політолог Марк Войджер вважає, що на Заході відбулася революція й усі хочуть допомагати Україні, адже вони зрозуміли, що поки при владі Володимир Путін, нормальних відносин з Росією не буде.
- Посольство США в Україні порівняло звірські методи ведення війни президента РФ Володимира Путіна, які він використовував під час російсько-чеченської війни, з тим, що зараз відбувається в Маріуполі.
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