ЦАХАЛ повідомляє про знищення 2/3 ХАМАС, - посол України в Ізраїлі Корнійчук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На цю хвилину ЦАХАЛ доповідає, що знищено 2/3 ХАМАС і, відповідно, зруйновано 50% всіх підземних тунелів. ЦАХАЛ контролює близько 75% території сектору Гази. Однак це не означає, що операція наближується до кінця, вона перейде у більш посилену фазу, оскільки ми бачимо різновекторні рухи з точки зору дій військових і партнерів Ізраїлю. Також не змінюються заяви вищого політичного керівництва Ізраїлю, бо там на сьогодні є складний правий і націоналістичний уряд, який ніколи не піде на жодні поступки ХАМАС", - зауважив надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі.

Євген Корнійчук додав: щодо Рамалли, Палестинської автономії, там також ведуться досить складні переговори, які не наближають Ізраїль до закінчення бойових дій.