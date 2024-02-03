ЦАХАЛ повідомляє про знищення 2/3 ХАМАС, - посол України в Ізраїлі Корнійчук
Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, зазначив, що ЦАХАЛ контролює близько 75% території сектору Гази, однак це не означає, що операція наближується до кінця, скоріше вона перейде у більш посилену фазу
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На цю хвилину ЦАХАЛ доповідає, що знищено 2/3 ХАМАС і, відповідно, зруйновано 50% всіх підземних тунелів. ЦАХАЛ контролює близько 75% території сектору Гази. Однак це не означає, що операція наближується до кінця, вона перейде у більш посилену фазу, оскільки ми бачимо різновекторні рухи з точки зору дій військових і партнерів Ізраїлю. Також не змінюються заяви вищого політичного керівництва Ізраїлю, бо там на сьогодні є складний правий і націоналістичний уряд, який ніколи не піде на жодні поступки ХАМАС", - зауважив надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі.
Євген Корнійчук додав: щодо Рамалли, Палестинської автономії, там також ведуться досить складні переговори, які не наближають Ізраїль до закінчення бойових дій.
- 26 січня міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно вжити заходів, щоб запобігти вбивствам і заподіянню шкоди мирному палестинському населенню в Газі, не припиняючи військові операції в секторі. Нетаньягу відреагував.
- 28 січня арабські країни заявили про розробку нового плану тимчасового перемир'я в Газі.
- 30 січня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив, що в секторі Гази вже знищено або поранено половину бойовиків угруповання ХАМАС
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.77Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе