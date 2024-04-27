Туреччина розриває торговельні відносини з Ізраїлем через Палестину
Туреччина вважає дії Ізраїлю в секторі Гази геноцидом палестинського народу та припиняє з ним торговельні відносини
Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав на 5-й конференції Міжпарламентської єрусалимської платформи, яка відбулася у Стамбулі, повідомляє Укрінформ.
"Ми розірвали наші відносини з Ізраїлем, зокрема в торговельному вимірі. Як оголосив наш міністр закордонних справ, ми їх розриваємо", - сказав Ердоган.
При цьому він заявив про продовження рішучої боротьби ”з переконанням, що захист Єрусалиму означає захист людства, захист миру та захист поваги до різних вірувань".
Турецький лідер звинуватив Ізраїль у геноциді палестинців.
"Ніхто не може очікувати, що ми будемо мовчати про геноцид, поки наші палестинські брати чинили опір поодинці протягом 203 днів і поодинці захищали гідність усього людства", - зазначив президент Туреччини.
Міжпарламентська єрусалимська платформа була започаткована дев'ять років тому під егідою турецько-палестинської групи дружби. Зараз нараховує близько 2 тисяч членів з різних країн.
- У вівторок, 16 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Беньяміна Нетаньягу в ударах Ірану по Ізраїлю.
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