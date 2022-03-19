Війна в Україні може спричинити голод у світі,- Генсек ООН

Про це він написав у своєму Twitter.



"Війна в Україні вже порушує ланцюги постачання і спричиняє різке зростання цін на паливо, продукти харчування та транспорт. "Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду та краху глобальної продовольчої системи", - написав Гутерреш.



Нагадаємо, за даними ООН в Україні є майже 6,5 мільйона внутрішньо переміщених людей. Крім цього, 3,2 мільйона вже виїхали з України.