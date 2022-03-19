Війна в Україні може спричинити голод у світі,- Генсек ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив припущення, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може спричини глобальний голод
Про це він написав у своєму Twitter.
"Війна в Україні вже порушує ланцюги постачання і спричиняє різке зростання цін на паливо, продукти харчування та транспорт. "Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти урагану голоду та краху глобальної продовольчої системи", - написав Гутерреш.
- Нагадаємо, за даними ООН в Україні є майже 6,5 мільйона внутрішньо переміщених людей. Крім цього, 3,2 мільйона вже виїхали з України.
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