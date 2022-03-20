Війна в Україні: у Туреччині заявили про зближення переговорних позицій Києва та Москви

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Є збіг позицій обох сторін із важливих питань, зокрема й критичних. Ми бачимо, що вони майже збігаються за першими чотирма пунктами", - сказав він, не вказавши деталей.

При цьому Чавушоглу вказав, що "деякі проблеми слід вирішувати на рівні керівників".

"Якщо сторони не відступлять від своїх нинішніх позицій, можна сказати, що ми сподіваємось на припинення вогню. Є відкриті канали між лідерами. Це тепер відомо", – сказав голова турецького МЗС, відповідаючи на питання, чи варто очікувати негайного припинення вогню.



Нагадаємо, Ердоган запросив Путіна на переговори з Зеленським у Туреччину.