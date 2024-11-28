Метри, які росіяни зараз намагаються окупувати на Донбасі, найкривавіші з часів Другої світової, - Сибіга

Про це він сказав під час заходу на честь 100-річчя факультету міжнародних відносин Київської національного університету, пише NV.

"Ці метри, які вони намагаються окупувати, на сьогодні вони найбільш криваві, навіть порівнюючи з Другою світовою війною", - сказав Сибіга.

Він зауважив, що просування такою ціною свідчить про байдужість російського режиму до людських життів.

Голова МЗС України також прокоментував удар по Дніпру ракетою "Орєшнік". На думку міністра, РФ перейшла у новий вирій агресії - окупанти хочуть залякати Захід. Для досягнення своїх цілей вони використовують в тому числі ядерний шантаж.

Сибіга додав, що під час останніх атак росіяни намагалися влучити в об'єкти ядерної інфраструктури України. Також російські сили намагаються окупувати зараз якомога більше територій, зважаючи на те, що вони "будуть змушені сідати за стіл переговорів".