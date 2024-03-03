79 ОДШБр розгромила групу російської піхоти та бронетехніки, яка намагалась штурмувати Новомихайлівку
У суботу, 2 березня, українські воїни з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади розгромили групу російської піхоти та бронетехніки, яка намагалась штурмувати Новомихайлівку на Донеччині
Про це повідомляє телеграм-канал 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
"Черговий ворожий штурм позицій Таврійських десантників закінчився для них втратами живої сили та бронетехніки. Новомихайлівка продовжує залишатися одним з найгарячіших місць російсько-українського фронту. Противник докладає максимум зусиль, щоб вибити десантників 79 ОДШБр з цього населеного пункту", - розповіли українські воїни.
Під час одного з останніх штурмів РФ кинула у бій піхоту на бронетехніку. Натомість воїни 79 ОДШБр ліквідували ворогів, а бронетехніку розтрощили.
"І так буде з кожним окупантом, який з'явиться в полі зору", - наголошують українські воїни.
- Протягом доби 2 березня на фронті відбулось 70 боєзіткнень. Росіяни 22 рази намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку.
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