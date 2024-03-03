79 ОДШБр розгромила групу російської піхоти та бронетехніки, яка намагалась штурмувати Новомихайлівку

Про це повідомляє телеграм-канал 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

"Черговий ворожий штурм позицій Таврійських десантників закінчився для них втратами живої сили та бронетехніки. Новомихайлівка продовжує залишатися одним з найгарячіших місць російсько-українського фронту. Противник докладає максимум зусиль, щоб вибити десантників 79 ОДШБр з цього населеного пункту", - розповіли українські воїни.

Під час одного з останніх штурмів РФ кинула у бій піхоту на бронетехніку. Натомість воїни 79 ОДШБр ліквідували ворогів, а бронетехніку розтрощили.

"І так буде з кожним окупантом, який з'явиться в полі зору", - наголошують українські воїни.