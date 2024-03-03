Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією 79 ОДШБр розгромила групу російської піхоти та бронетехніки, яка намагалась штурмувати Новомихайлівку

79 ОДШБр розгромила групу російської піхоти та бронетехніки, яка намагалась штурмувати Новомихайлівку

3 березня, 2024 неділя
01:29
Війна з Росією Снайпер ЗСУ

У суботу, 2 березня, українські воїни з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади розгромили групу російської піхоти та бронетехніки, яка намагалась штурмувати Новомихайлівку на Донеччині

Про це повідомляє телеграм-канал 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

"Черговий ворожий штурм позицій Таврійських десантників закінчився для них втратами живої сили та бронетехніки. Новомихайлівка продовжує залишатися одним з найгарячіших місць російсько-українського фронту. Противник докладає максимум зусиль, щоб вибити десантників 79 ОДШБр з цього населеного пункту", - розповіли українські воїни.

Під час одного з останніх штурмів РФ кинула у бій піхоту на бронетехніку. Натомість воїни 79 ОДШБр ліквідували ворогів, а бронетехніку розтрощили.

"І так буде з кожним окупантом, який з'явиться в полі зору", - наголошують українські воїни.

  • Протягом доби 2 березня на фронті відбулось 70 боєзіткнень. Росіяни 22 рази намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку.
Теги:
Відео
Україна
Донбас
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Бійці 73-го Морського центру СпП імені кошового Антіна Головатого
1 березня, 2024 п'ятниця
Операція на Тендрівській косі, де загинули бійці ССО, не мала ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного значення, - генерал-майор запасу Кривонос
ЗСУ, мобілізація
1 березня, 2024 п'ятниця
У комітеті Ради назвали терміни, коли можуть ухвалити новий закон про мобілізацію
Такер Карлсон
28 лютого, 2024 середа
"Американці відповідальні за те, що українців витягують з парків у Києві і відправляють на смерть": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 28 лютого
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.01
    Купівля 38.01
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
3 березня
01:58
Крістіан Шевченко
Син Шевченка мріє грати за збірну України, він намагається отримати громадянство
00:26
"Валенсія", Роман Яремчук, Ла Ліга
Матч "Валенсія" - "Реал" завершився внічию: Яремчук забив, а Лунін двічі пропустив
2024, субота
2 березня
23:50
Харків
"Харків братимуть у "кільце", жителі масово продають квартири": росіяни запустили новий фейк
23:15
Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук
"Welcome to hell, окупанти": командувач ПС заявив про чисте небо над сходом України
22:29
Віталій Буяльський, Динамо - Металіст 1925
"Динамо" через травму втратило свого ключового футболіста
21:48
ПВК Вагнер
Вагнерівці займаються підготовкою нових найманців з Куби і Непалу, яких РФ завезла в Україну
21:43
Оновлено
Біля порту Бронка у Петербурзі спрацювала ППО
Біля порту Бронка у Петербурзі спрацювала ППО
21:21
Ексклюзив
Угорщина - ЄС
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
21:14
Герман фон Ейхгорн
Цей день в історії: війська України, Німеччини та Австрії спільно звільнили Київ від більшовиків
21:08
Андрій Шевченко
Шевченко заявив про дефіцит бюджету УАФ у 105 млн гривень
21:00
Оновлено
Удар по 9-поверхівці в Одесі
Удар по 9-поверхівці в Одесі: серед 8 вбитих є двоє дітей
20:47
Фінляндія, Україна
"Кошти слід знайти негайно" : міністр оборони Фінляндії про закупівлю зброї та боєприпасів для України
20:40
Ексклюзив
Такер Карлсон
Карлсон заявив, що "нацизм" в Україні є нісенітницею й водночас повторив усі російські наративи, - дипломат Моцик
20:25
Макс Ферстаппен, Формула-1
Формула-1: Ферстаппен виграв першу гонку сезону
20:19
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Зеленський дозволив Сирському будь-які кадрові зміни у ЗСУ
20:18
Оновлено
"Ворскла" - "Верес" 2:1
"Динамо" здолало "Чорноморець", а "Ворскла" вирвала перемогу у "Вереса": результати та розклад матчів 19-го туру УПЛ
20:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 березня скільки коштують долар, євро та злотий
20:08
OPINION
Ігор Луценко
Йому наснилося, що Європа готується до війни...
19:44
Інтерв’ю
Джон Болтон
Посол Болтон: Шанси, що адміністрація Байдена погодиться з заявами Макрона, дорівнюють нулю
19:40
Сухопутні війська ЗСУ
За добу на фронті відбулось 70 боєзіткнень, ворог 22 рази намагався прорвати оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
19:27
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Росіяни просуваються на Авдіївському напрямку через слабку оборону, - NYT
19:27
Ексклюзив
"Сіре" Придністров'я є вигідним для місцевих керівників, іти на війну там не хочуть, - політолог Левусь
18:59
OPINION
Микола Княжицький: Макрон налякав Путіна
18:55
Су-34
Українці вполювали ще один російський Су-34
18:38
Ексклюзив
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Путін порушив золоте правило розвідки: експерт Ступак про поширення розмов з бундесверу щодо удару Taurus по Кримському мосту
18:24
В районі Авдіївки віддав життя за Україну педагог зі столичної Дарниці Тарас Лемешко
18:11
Ексклюзив
Марк Фейгін
У разі перемоги чи то Трампа, чи то Байдена хвилювань у США не уникнути, - Фейгін
18:08
російські автомобільні номери
Після 10 березня у Литві конфісковуватимуть авто з російськими номерами
18:05
екоактивісти облили фарбою фасад німецької канцелярії
"Допоможіть вашим дітям!" Екоактивісти обмалювали вхід до уряду Німеччини
18:01
OPINION
Не тільки вибори. В українсько-польських непорозумінь глибші корені
18:00
Марґот Роббі
Не лише в ролі ляльки: топ-5 найкращих комедій з Марґо Роббі
17:58
Ексклюзив
Президент Франції Емманюель Макрон
"Уже давно побачили б розгорнуті французькі війська на українській землі": полковник Грант пояснив, що криється в заявах Макрона
17:46
авіаносець для дронів
У Чорному морі створять авіаносець для дронів: замовила Португалія
17:30
в Червоному морі затонуло судно
У Червоному морі затонуло британське судно, яке хусити атакували минулого місяця
17:00
Українці зі свастикою: у Маріупольському районі росіяни роздали дітям пропагандистські брошури
16:34
король Норвегії Гаральд V
Королю Норвегії Гаральду V імплантували тимчасовий кардіостимулятор
16:16
робот Unitree's H1
Гуманоїд з Китаю став найшвидшим серед роботів
16:14
Оновлено
Росіяни атакували Україну "шахедами": на Харківщині є влучання, в Одесі зруйновано багатоповерхівку. Шість загиблих, 11 постраждалих
16:06
РФ обстріляла з артилерії село Приморське біля Запоріжжя: одна людина загинула
16:05
OPINION
Богдан Данилишин
Уряд ініціює зменшення тиску на підприємців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV