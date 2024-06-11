Адміністрація Байдена зняла заборону на надання американської зброї "Азову", - WP

Про це повідомив The Washington Post із посиланням на державний департамент США.

"Після ретельної перевірки українська 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США", – повідомили в держдепі.

"Закон Ліхі" – це закон, який забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, які визнано такими, що вчинили серйозні порушення прав людини. Він названий на честь колишнього сенатора Патріка Ліхі (D-Vt.), автора закону.

Як зазначено в заяві, що її цитує The Washington Post, держдепартамент не виявив жодних доказів таких порушень.

Речник держдепартаменту відмовився повідомити, коли саме знято заборону та чи американська зброя вже потрапила до особового складу "Азову". Керівництво "Азову" й український уряд також не коментували цю інформацію.

Окрім процесу перевірки Держдепу, протягом тривалого часу "Азову" забороняли отримувати американську допомогу закони США про асигнування.

"Азову", який починав боротьбу як добровольчий батальйон, було заборонено використовувати американську зброю приблизно десять років тому. Посадовці у США заявляли, що деякі із засновників "Азову" дотримуються расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів, а представники ООН з прав людини звинуватили батальйон у порушеннях гуманітарних норм.

"Азов" відкидає звинувачення в неонацизмі, вказуючи, що до складу добровольчої бригади входять бійці різних етнічних і релігійних груп, зокрема солдати-євреї. Військові також вважають, що такі звинувачення можуть бути сформовані під впливом російської пропаганди.

Тепер офіційні особи США кажуть, що оскільки батальйон "Азов" 2014 року структурно відрізняється від бригади, яка зараз є частиною Національної гвардії, ці обмеження не застосовують.