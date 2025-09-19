Агент "Атеш" у лавах армії РФ передав координати ворожої системи БУК: ЗСУ завдали удару

Про це йдеться у телеграмі "Атеш".

За словами партизанів, отримані дані були передані українським силам оборони, після чого по вказаних позиціях було завдавати удару і установка вже знищена.

У повідомленні також зазначено, що агент і його колеги не постраждали.

"Атеш" закликає інших російських військових зв’язуватися з рухом, за правдиву інформацію передбачено винагороду та гарантії безпеки.

Деталей операції від українських офіційних структур наразі немає.