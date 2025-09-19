Агент "Атеш" у лавах армії РФ передав координати ворожої системи БУК: ЗСУ завдали удару
Агент руху "Атеш" з лав російських військовослужбовців передав фотографії та координати розгортання зенітно-ракетної системи "Бук". Сили оборони завдали удару
Про це йдеться у телеграмі "Атеш".
За словами партизанів, отримані дані були передані українським силам оборони, після чого по вказаних позиціях було завдавати удару і установка вже знищена.
У повідомленні також зазначено, що агент і його колеги не постраждали.
"Атеш" закликає інших російських військових зв’язуватися з рухом, за правдиву інформацію передбачено винагороду та гарантії безпеки.
Деталей операції від українських офіційних структур наразі немає.
- Партизанський рух "Атеш" повідомив, що операторів БПЛА у 108-му полку ВДВ змушують повертати збиті дрони з "сірої зони" на Запорізькому напрямку.
