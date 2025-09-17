Російське командування змушує операторів БПЛА збирати збиті дрони, - "Атеш"

Про це повідомили у telegram-каналі руху.

"Наші агенти з 108-го десантно-штурмового полку, що діє на Запорізькому напрямку, повідомляють про критичну нестачу безпілотників. Командування, замість того щоб забезпечити підрозділи всім необхідним, змушує операторів БПЛА йти на смертельно небезпечні завдання - повертати збиті або подавлені дрони з "сірої зони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тим, хто відмовляється виконувати завдання, відкрито погрожують переведенням у піхоту.

Як повідомили агенти "Атеш", унаслідок таких дій загинули щонайменше троє російських військовослужбовців, зокрема двоє від FPV-дронів, ще один - підірвався на міні.

"Усі троє могли б вижити, однак командування відмовилося організовувати евакуацію в ту зону", - додали учасники руху.