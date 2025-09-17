Російське командування змушує операторів БПЛА збирати збиті дрони, - "Атеш"
Партизанський рух "Атеш" повідомив, що операторів БПЛА у 108-му полку ВДВ змушують повертати збиті дрони з "сірої зони" на Запорізькому напрямку
Про це повідомили у telegram-каналі руху.
"Наші агенти з 108-го десантно-штурмового полку, що діє на Запорізькому напрямку, повідомляють про критичну нестачу безпілотників. Командування, замість того щоб забезпечити підрозділи всім необхідним, змушує операторів БПЛА йти на смертельно небезпечні завдання - повертати збиті або подавлені дрони з "сірої зони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тим, хто відмовляється виконувати завдання, відкрито погрожують переведенням у піхоту.
Як повідомили агенти "Атеш", унаслідок таких дій загинули щонайменше троє російських військовослужбовців, зокрема двоє від FPV-дронів, ще один - підірвався на міні.
"Усі троє могли б вижити, однак командування відмовилося організовувати евакуацію в ту зону", - додали учасники руху.
- 14 вересня партизанський рух "Атеш" повідомив про проведення диверсійної операції на залізничній лінії в Адиге-Хабльському районі Росії.
