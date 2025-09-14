Атеш заявив про диверсію на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці РФ

Про це повідомляє пресслужба руху.

За їхніми даними, агент руху підпалив релейну шафу між станціями Садовий та Еркен-Шахар, поблизу населеного пункту Садове.

Як зазначає "АТЕШ", ця залізнична гілка використовується для перекидання боєприпасів та військової техніки з промислових підприємств Північного Кавказу в Ростовську область, а далі — на фронт в Україну.

У русі заявили, що внаслідок підпалу було порушено рух поїздів, що спричинило затримку постачання боєкомплекту для реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, ремонтованої техніки та особового складу, який направляли на ротацію.

"Кожен удар створює ланцюг збоїв — війська на окупованих територіях отримують менше снарядів, затримуються поповнення і ремонт, а Сили оборони України отримують перевагу на полі бою", — йдеться у повідомленні "АТЕШ".