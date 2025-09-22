Агент РФ, який коригував удари по Запоріжжю, отримав 15 років тюрми

Про це повідомляє СБУ.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який шпигував для ворога на підконтрольній Україні території Запорізької області.

За даними розслідування, зловмисник коригував ракетно-бомбові, дронові та артилерійські удари рашистів по прифронтових селищах регіону. Ворожі завдання виконував завербований окупантами охоронець місцевого дитсадка.

Щоб залучити чоловіка до співпраці, російське ГРУ залучило його знайому – хористку в церкві УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину території області та увійшла до агентурного апарату РФ.

Саме через неї чоловік тримав зв’язок із куратором, з яким координував свою розвідувально-підривну діяльність. Агент передавав окупантам локації цивільної забудови та об’єктів критичної інфраструктури регіону.

За наведенням агента РФ наприкінці 2023 року рашисти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ. Унаслідок ворожої атаки загинув 43-річний цивільний, а багато приватних осель були повністю зруйновані.

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка у січні 2024 року. Під час обшуків у нього вилучили смартфон з анонімним чатом у месенджері, з якого він контактував зі "зв’язковою" ГРУ РФ.

На підставі доказової бази, зібраної слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

