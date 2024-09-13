Актор і посол доброї волі ООН Майкл Дуглас відвідав саміт перших леді та джентльменів у Києві

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Актора запитали, чи почувається він у небезпеці, перебуваючи в країні, де йде війна. Дуглас зауважив, що Київ далеко від фронту, а йому пощастило мати досвід відвідати це місто.

"Всі українці, яких я зустрів - напрочуд сильні і такі об'єднані. Ви маєте пам'ятати - я американець, молодість якого минула у в'єтнамській війні. І моя країна була роз'єднана. Ви ж усі обєднані і я вважаю, ця сила буде з вами до кінця. А Київ - він дуже гарний, я навіть не здогадувався про це. Я дякую за можливість бути тут", - поділився враженнями Дуглас.

Актор приїхав до України разом із сином. Дуглас відвідав лікарню "Охматдит" та Музей війни. А також прогулявся із сином Києвом та відвідав Андріївську церкву.

Основною темою четвертого саміту перших леді та джентльменів стала безпека дітей, передає Укрінформ.

"Центральним для нас буде вимір "Безпека дитинства під час війни, військових конфліктів". Це дуже глибока тема. Україна, на жаль, зараз є найбільшим експертом з цієї теми. Але маємо не забувати, що конфлікти є і в інших країнах. Є досвід, пам’ять про конфлікти і війни в інших країнах. До прикладу, війна на Балканах досі дається взнаки. Зараз я зустрічаю дорослих людей, які вважають себе дітьми війни і досі переживають цю травму війни. Конфлікти в регіонах Африки, на Близькому Сході. У всіх різний досвід", – сказала перша леді України Олена Зеленська.