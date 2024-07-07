"Акцент зміщується ближче до Торецького напрямку": в ОСУВ "Хортиця" розповіли про обстановку після виходу ЗСУ з району "Канал" у Часовому Яру
Речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хотиця" Назар Волошин заявив, що після виходу Сил оборони з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру на Донеччині росіяни змістили акцент атак ближче до Торецька
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
За словами Волошина, наразі для того, аби зберегти життя і здоров'я військових у Часовому Яру було прийнято рішення відійти і залишити руїни.
Він додав, що зараз на цьому напрямку продовжуються активні штурмові дії ворога.
"Обстановка перебуває під контролем Сил оборони. Основна маса обстрілів припадає якраз на південну частину Часового Яру. На цьому напрямі проведено 32 ворожі штурми, на місто - 5. Активно працювала ворожа авіація, проте акцент зміщується ближче до Торецького напрямку", - додав речник ОСУВ "Хортиця".
Зокрема, минулої доби Сили оборони зупинили 11 атак, до цього - 9 атак. Сьогодні противник продовжує намагатися витіснити захисників у напрямку Часового Яру, Іванівського та в районі Кліщіївки.
- У ЗСУ зауважили, що дані Forbes про те, що російська армія втратила до 99 тис. військових у битві за Часів Яр, надто завищені. Українські військові назвали приблизну кількість втрат росіян за весь час активної ворожої операції навколо населеного пункту.
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