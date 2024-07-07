"Цифра надто велика": у ЗСУ спростували дані Forbes про втрату 99 тис. військових Росії у битві за Часів Яр
У Збройних силах України зауважили, що дані Forbes про те, що російська армія втратила до 99 тис. військових у битві за Часів Яр, надто завищені. Українські військові назвали приблизну кількість втрат росіян за весь час активної ворожої операції навколо населеного пункту
Про це заявив речник ОСУВ "Хотиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
4 липня Forbes опублікував матеріал, у якому згадувалася битва за мікрорайон Канал у Часовому Яру, звідки українські військові були вимушені відійти на вигідніші позиції. Зокрема, з посиланням на військових експертів, у тексті зазначається, що російські втрати внаслідок цієї битви становлять 99 тис. військових.
Волошин наголосив, що цифра близька до реальності у тому плані, що експерти та аналітики приписали її всій лінії бойового зіткнення на Сході за три місяці.
Читайте також: Найруйнівнішими для Часового Яру є ворожі вогнеметні системи, - пресслужба 24-ї ОМБр
Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за квітень РФ втратила понад 24 тис. військових, у травні - майже 26 тис., а у червні - майже 32 тис.
"Я не стану сперечатися з експертами. Але щодо Часового Яру цифра надто велика. Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону Канал складає близько 5 тис. особового складу російського було знищено, поховано у посадках", - підкреслив Волошин.
- Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що мікрорайон "Канал" у Часовому Яру повністю зруйнований. ЗСУ довелося відійти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе