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Головна Війна з Росією "Цифра надто велика": у ЗСУ спростували дані Forbes про втрату 99 тис. військових Росії у битві за Часів Яр

"Цифра надто велика": у ЗСУ спростували дані Forbes про втрату 99 тис. військових Росії у битві за Часів Яр

7 липня, 2024 неділя
11:15
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У Збройних силах України зауважили, що дані Forbes про те, що російська армія втратила до 99 тис. військових у битві за Часів Яр, надто завищені. Українські військові назвали приблизну кількість втрат росіян за весь час активної ворожої операції навколо населеного пункту

Зміст

Про це заявив речник ОСУВ "Хотиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

4 липня Forbes опублікував матеріал, у якому згадувалася битва за мікрорайон Канал у Часовому Яру, звідки українські військові були вимушені відійти на вигідніші позиції. Зокрема, з посиланням на військових експертів, у тексті зазначається, що російські втрати внаслідок цієї битви становлять 99 тис. військових.

Волошин наголосив, що цифра близька до реальності у тому плані, що експерти та аналітики приписали її всій лінії бойового зіткнення на Сході за три місяці.

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Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за квітень РФ втратила понад 24 тис. військових, у травні - майже 26 тис., а у червні - майже 32 тис.

"Я не стану сперечатися з експертами. Але щодо Часового Яру цифра надто велика. Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону Канал складає близько 5 тис. особового складу російського було знищено, поховано у посадках", - підкреслив Волошин.

  • Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що мікрорайон "Канал" у Часовому Яру повністю зруйнований. ЗСУ довелося відійти.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Часів Яр
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