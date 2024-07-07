"Цифра надто велика": у ЗСУ спростували дані Forbes про втрату 99 тис. військових Росії у битві за Часів Яр

Про це заявив речник ОСУВ "Хотиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

4 липня Forbes опублікував матеріал, у якому згадувалася битва за мікрорайон Канал у Часовому Яру, звідки українські військові були вимушені відійти на вигідніші позиції. Зокрема, з посиланням на військових експертів, у тексті зазначається, що російські втрати внаслідок цієї битви становлять 99 тис. військових.

Волошин наголосив, що цифра близька до реальності у тому плані, що експерти та аналітики приписали її всій лінії бойового зіткнення на Сході за три місяці.

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Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за квітень РФ втратила понад 24 тис. військових, у травні - майже 26 тис., а у червні - майже 32 тис.

"Я не стану сперечатися з експертами. Але щодо Часового Яру цифра надто велика. Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону Канал складає близько 5 тис. особового складу російського було знищено, поховано у посадках", - підкреслив Волошин.