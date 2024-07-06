Найруйнівнішими для Часового Яру є ворожі вогнеметні системи, - пресслужба 24-ї ОМБр

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Якщо говорити про кількість артилерійських обстрілів з боку ворога від початку цієї операції, коли Сили оборони відходили на бік каналу, де облаштовані наші позиції, то кількість обстрілів зменшилася, стало тихіше. Однак це не означає, що ситуація у Часовому Яру стала спокійнішою. Тривають стрілецькі бої, артилерійські дуелі, контрбатарейна боротьба. Ворог продовжує руйнувати населений пункт. Регулярно по Часовому Яру і вглиб міста залітають російські КАБи, ствольна артилерія, а найруйнівнішими є системи ТОС (ворожі вогнеметні системи, – ред.), які вночі прилітають та фактично складають будинки. Обстріли продовжуються, ситуація залишається напруженою", - зауважив Іван Петричак.

За його словами, евакуація та логістика працювали весь час, що дозволяло і підвозити боєприпаси, і доставляти поранених.

"Ми в крайні дні перед тим, як Сили оборони залишали той зруйнований район міста, намагалися зняти, як це все відбувається, аби показати глядачам та всьому суспільству, чому так важливо відійти звідти. Тримати там території було складно, тому що ворог планово руйнував усе, – і будинки, і позиції – перемішував з землею. Крайня евакуація відбулася напередодні, яку ми зафільмували та скоро оприлюднимо на бригадній ютуб-сторінці, тому невдовзі це можна буде побачити", - резюмував Іван Петричак.