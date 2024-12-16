Армія РФ обстріляла житловий сектор у Купʼянську: є загиблий та поранений

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по місту Купʼянськ. Один цивільний чоловік загинув, ще один - госпіталізований до медичної установи у важкому стані", - написав він, додавши, що дані осіб встановлюються.

Армія РФ вдарила по житловому сектору, пошкоджені житлові будинки, уточнив Синєгубов.

На місці працюють екстрені служби.