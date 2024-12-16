Армія РФ обстріляла житловий сектор у Купʼянську: є загиблий та поранений
Ввечері понеділка, 16 грудня, російська армія вдарила по житлових будинках у Купʼянську Харківської області, в результаті чого загинула щонайменше одна людина, ще одна - поранена
Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили по місту Купʼянськ. Один цивільний чоловік загинув, ще один - госпіталізований до медичної установи у важкому стані", - написав він, додавши, що дані осіб встановлюються.
Армія РФ вдарила по житловому сектору, пошкоджені житлові будинки, уточнив Синєгубов.
На місці працюють екстрені служби.
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