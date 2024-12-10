Армія РФ просунулася біля 9 населених пунктів на Донеччині, а також на Курщині, - DeepState
Російська окупаційна армія минулої доби просунулася біля 9 населених пунктів Донецької області. Ворог також має успіхи у Курській області РФ
Про це повідомляє DeepState.
За даними аналітиків, російський ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки Донецької області.
Крім цього, окупанти мають просування в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.
Як повідомляється, росіяни не полишають спроб атакувати у Курській області - там вони просунулися біля селища Плехово.
- Від початку доби 9 грудня станом на 22:00 на російсько-українському фронті сталося 151 бойове зіткнення. Найбільше окупаційні війська атакують позиції Сил оборони на Покровському напрямку.
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