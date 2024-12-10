Армія РФ просунулася біля 9 населених пунктів на Донеччині, а також на Курщині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

За даними аналітиків, російський ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки Донецької області.

Крім цього, окупанти мають просування в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.

Як повідомляється, росіяни не полишають спроб атакувати у Курській області - там вони просунулися біля селища Плехово.