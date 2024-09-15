Армія РФ увечері 15 вересня запустила ударні БПЛА по Україні
Увечері неділі, 15 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України відразу з кількох напрямків
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, о 20:16 військові повідомили про рух, ймовірно, ударних дронів у напрямку Чернігівської області з Сумщини.
Водночас стало відомо про загрозу безпілотників у Харківській і Полтавській областях.
Станом на 20:30 ворожі "шахеди" продовжували рух з Харківської області в бік Полтавщини. Тим часом дрони з Сумщини летіли південно-західним курсом у напрямку Чернігівської області, у бік Прилук.
Уже о 20:53 військові попередили про загрозу застосування дронів у Київській області.
Як повідомляють Повітряні сили, о 21:01 ворожі "шахеди" продовжували рух у напрямку Київщини, а також перебували у Полтавській області й прямували західним курсом. Водночас загроза поширилася на Черкаську область.
О 21:16 російські БПЛА перебували південніше Миргорода, пишуть ПС. Тим часом інші цілі підлітали до Борисполя з північного сходу.
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