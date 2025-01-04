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Головна Війна з Росією Армія РФ за добу на фронті втратила понад 1500 військових

Армія РФ за добу на фронті втратила понад 1500 військових

Світлана Кравченко
4 січня, 2025 субота
07:32
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1510 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння

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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.25 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 794 760 (+1510) осіб,
  • танків ‒ 9679 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 093 (+23) од,
  • артилерійських систем – 21 578 (+23) од,
  • РСЗВ – 1257 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 356 (+107),
  • крилаті ракети ‒ 3006 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32 843 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3675 (+0) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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