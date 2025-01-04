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Армія РФ за добу на фронті втратила понад 1500 військових
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1510 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 794 760 (+1510) осіб,
- танків ‒ 9679 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 093 (+23) од,
- артилерійських систем – 21 578 (+23) од,
- РСЗВ – 1257 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 356 (+107),
- крилаті ракети ‒ 3006 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 843 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+0) од.
Дані уточнюються.
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