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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1050 військових, 24 артсистеми та 5 танків

Катерина Ганжа
24 липня, 2025 четвер
07:45
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом доби 23 липня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1050 військових. Також українські захисники знищили 24 артилерійські системи та 5 танків ворога

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 

втрати росыъ станом на 24.07.2025

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1046270 (+1050) осіб;
  • танків – 11046 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23047 (+10) од;
  • артилерійських систем – 30746 (+24) од;
  • РСЗВ – 1446 (+0) од;
  • засоби ППО – 1199 (+0) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47638 (+86);
  • крилаті ракети – 3533 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56137 (+96);
  • спеціальна техніка – 3935 (+0);

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Військові новини
втрати окупантів
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