Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових, 10 танків і 48 артсистем
Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1130 російських окупантів. Також ворог втратив 10 танків і 48 артилерійських систем
Про це 19 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 529 750 (+1130) осіб,
- танків ‒ 7984 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 15 319 (+12) од,
- артилерійських систем – 14 007 (+48) од,
- РСЗВ – 1104 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 857 (+4) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 221 (+34) од,
- крилатих ракет ‒ 2297 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 078 (+47) од,
- спеціальної техніки ‒ 2351 (+7) од.
Увечері вівторка, 18 червня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Більше про атаку читайте за посиланням!
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