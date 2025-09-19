Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1150 військових, 17 артсистем і 1 бронемашину
Протягом доби 18 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1150 військових. Також українські захисники знищили 17 артилерійських систем і 1 бойову броньовану машину ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1099530 (+1150) осіб;
- танків – 11191 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23278 (+1) од;
- артилерійських систем – 32896 (+17) од;
- РСЗВ – 1492 (+1) од;
- засоби ППО – 1218 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60680 (+211);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62044 (+44);
- спеціальна техніка – 3968 (+3).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
