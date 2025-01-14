Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1330 окупантів, 3 танки і 47 артсистем
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1330 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
Про це 14 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 811 090 (+1330) осіб,
- танків ‒ 9767 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 326 (+11) од,
- артилерійських систем – 21 923 (+47) од,
- РСЗВ – 1262 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1044 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 276 (+72),
- крилаті ракети ‒ 3018 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 791 (+83) од,
- спеціальна техніка ‒ 3696 (+1) од.
Дані уточнюються.
З початку доби 13 січня російська окупаційна армія 155 разів атакувала позиції Сил оборони, з них 74 на Покровському напрямку - там найскладніша ситуація.
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