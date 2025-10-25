Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 15 артсистем і 4 танки

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 15 артсистем і 4 танки

Катерина Ганжа
25 жовтня, 2025 субота
06:57
Війна з Росією Втрати окупантів

Протягом доби 24 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 910 військових. Також українські захисники знищили 15 артилерійських систем і 4 танки ворога

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.25 орієнтовно склали

  • особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб;
  • танків – 11 287 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од;
  • артилерійських систем – 33 987 (+15) од;
  • РСЗВ – 1 526 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од;
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 436 (+80) од;
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

08:38
РФ атакувала Україну дронами та балістичними ракетами: у Києві спалахнули пожежі, є постраждалі
08:13
Оновлено
Генштаб, ЗСУ, фронт
Минулої доби на фронті зафіксували 141 бій: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 штурми
08:05
Огляд
Як Європа ввійшла у війну, роман, заборонений в КНР і бестселер у борг – 5 книг з неймовірними пригодами
08:02
OPINION
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
07:38
Призведе до падіння боєздатності ворога: партизани допомогли Силам оборони знищити рембазу окупантів на Херсонському напрямку
07:23
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
Картину Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" продали на паризькому аукціоні за $31 млн
06:49
литва кордон
Литва закрила аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через повітряні кулі з контрабандою
01:03
Військова омбудсменка Решетилова закликала до детального розслідування загибелі чоловіка після мобілізації у Києві
00:28
тіньовий флот росії
Танкер "тіньового флоту" РФ перевантажив пальне біля узбережжя Малайзії, ймовірно китайському судну, - Bloomberg
2025, п'ятниця
24 жовтня
22:30
президент Колумбії Густаво Петро
США запровадили санкції проти президента Колумбії Петро
21:54
"Безпека й оборона, енергетика і підтримка прифронтових регіонів": Свириденко відзвітувала про перші 100 днів роботи свого уряду
21:15
Ексклюзив
Володимир Путін
Трамп заліз в гаманець Путіна, - Чалий
21:06
Ексклюзив
Трамп і Путін
Набір інструментів, які є у США щодо Кремля, буде реалізований, - російський опозиційний політексперт Морозов
21:03
Володимир Зеленський
"Буде більше санкцій проти Росії": Зеленський заявив, що на зустрічі Коаліції охочих погодили непублічні рішення, "які можуть нам сильно допомогти"
20:50
Саміт ЄС, Марк Рютте
"У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати": Рютте за підсумками зустрічі Коаліції охочих заявив, що тиск на РФ слід посилювати
20:21
Близький Схід Ємен нафта
Індія після санкцій проти нафтових компаній РФ закупила сировину з Близького Сходу й США, – Bloomberg
20:02
OPINION
Спроба футурології. Чиєю буде ця земля?
19:57
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Епіцентр" переміг "Олександрію", "Верес" та "Зоря" зіграли внічию: результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
19:44
Оновлено
Володимир Зеленський, Кір Стармер та Марк Рютте (зліва - направо)
У Лондоні відбулася зустріч Коаліції охочих: Британія передає Україні 5 тис. ракет ППО, Франція пообіцяла нові винищувачі Mirage
19:35
Ексклюзив
Європейська площа в Одесі
Мета Росії - захоплення Одеси й для цього вони роблять дві речі, - генерал армії США Кларк
19:33
Мая Санду призначила новим премʼєром Молдови бізнесмена Александру Мунтяну, який 20 років прожив в Україні
19:17
Тетяна Чорновол
"Для мене вигадали цілий букет покарань рівня батальйону, бригади, а тепер і вище": військовослужбовиця Тетяна Чорновол після відмови від депутатства
19:12
Огляд
Яна Суворова
На момент викрадення їй було лише 19: у Росії засудили до 14 років колонії адміністраторку каналу "Мелітополь – це Україна" Яну Суворову
18:39
Суд в США висунув вбивці українки Ірини Заруцької обвинувачення: йому загрожує смертна кара
18:11
військовий квиток, мобілізація
"Електронний ТЦК": Уряд впровадив автоматичне продовження відстрочок та дозволив подавати документи на їх оформлення через ЦНАП
18:06
Ексклюзив
Військова Європа
Війна досягла того моменту, коли Європі доведеться визнати лише два сценарії, - російський опозиційний політексперт Морозов
18:00
OPINION
Туман переговорів
17:54
Ігор Терехов
Житло втратили 160 тис. людей: Терехов заявив, що збитки Харкова від агресії РФ становлять близько €10,5 млрд
17:54
мобілізація, військовий квиток
"Знепритомнів, впав і вдарився головою": Подільський ТЦК й 71 окрема єгерська бригада ДШВ прокоментували смерть чоловіка після мобілізації у Києві
17:47
Аналітика
Україна і Тайвань
Гарантії безпеки: чому Тайвань може навчити Україну і чому Україна може навчити Тайвань
17:41
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Путін провоює ще 2-3 роки, навіть якщо зараз схиляється до припинення вогню, - Портников
17:31
Ексклюзив
Путін на зустрічі з Герасимовим оголошує 30-годинне великоднє перемир'я (19.04.2025)
Росія продовжуватиме бойові дії в Україні й спробує відкрити другий або навіть третій фронт, - генерал армії США Кларк
17:24
Ексклюзив
Джозефіна Джексон
Не лише ролик з порноакторкою про бетон: що таке дискримінація за ознакою статі в рекламі і скільки штрафів за це уже наклала Держпродспоживслужба
17:19
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган запевнив, що Туреччина готова прийняти зустріч Трампа з Путіним "у будь-який час"
16:41
Оновлено
Кирило Дмитрієв
Посланець РФ Дмитрієв приїхав до США для переговорів після нових санкцій. ЗМІ пишуть, він має зустрітися з Віткоффом
16:20
Ніколас Мадуро
"Ніякої божевільної війни, будь ласка": Мадуро звернувся до Трампа на тлі розгортання військ США в Карибському басейні
16:20
Оновлено
мобілізація в Україні
У Києві після мобілізації помер чоловік: у ТЦК кажуть, що він вже служив. Що відомо про трагедію
16:03
OPINION
Маленька (не)переможна війна Трампа
16:02
Оновлено
рф атакувала Харків КАБами
Росіяни атакували Харків КАБами: пошкождено цивільне підприємство, є постраждалі
15:57
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
