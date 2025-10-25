Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 15 артсистем і 4 танки
Протягом доби 24 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 910 військових. Також українські захисники знищили 15 артилерійських систем і 4 танки ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб;
- танків – 11 287 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од;
- артилерійських систем – 33 987 (+15) од;
- РСЗВ – 1 526 (+0) од;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 436 (+80) од;
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.25
- EUR Купівля 48.49Продаж 49.2
- Актуальне
- Важливе