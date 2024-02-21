"Армія РФ зазнає потужних втрат": Гуменюк про ситуацію на Херсонському напрямку
Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ворог зазнає "найпотужніших" втрат на Херсонському напрямку
Про це вона заявила в марафоні "Суспільне. Спротив".
За словами Гуменюк, Росія намагається заполонити інформаційний простір своїми вигаданими перемогами, коли немає успіху на фронті.
"На тлі цих розмов факти говорять абсолютно протилежне. Армія РФ зазнає найпотужніших втрат. За минулу бойову добу ліквідували 98 російських військових. Одна третина з цієї кількості - безпосередньо ліквідована на напрямку Кринків. І те, що вони спромоглися тільки на один штурм протягом минулого доби, також красномовно свідчить про зміни погодних умов, в яких довелося діяти іншим способом", - сказала речниця.
Зазначається, що погода дозволила РФ активізувати авіацію - намагалися знову випускати керовані авіабомби по правому берегу, зокрема атакували Саблуківку. Також намагалися атакувати й лівобережжя некерованими авіаційними ракетами.
- Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів лідеру терористів Володимиру Путіну, що російська армія нібито взяла під контроль Кринки на лівобережжі Херсонщини.
- Пізніше Сили оборони півдня України спростували заяву Шойгу.
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