"Армія РФ зазнає потужних втрат": Гуменюк про ситуацію на Херсонському напрямку

Про це вона заявила в марафоні "Суспільне. Спротив".

За словами Гуменюк, Росія намагається заполонити інформаційний простір своїми вигаданими перемогами, коли немає успіху на фронті.

"На тлі цих розмов факти говорять абсолютно протилежне. Армія РФ зазнає найпотужніших втрат. За минулу бойову добу ліквідували 98 російських військових. Одна третина з цієї кількості - безпосередньо ліквідована на напрямку Кринків. І те, що вони спромоглися тільки на один штурм протягом минулого доби, також красномовно свідчить про зміни погодних умов, в яких довелося діяти іншим способом", - сказала речниця.

Зазначається, що погода дозволила РФ активізувати авіацію - намагалися знову випускати керовані авіабомби по правому берегу, зокрема атакували Саблуківку. Також намагалися атакувати й лівобережжя некерованими авіаційними ракетами.