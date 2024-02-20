Шойгу заявив про "зачищення" плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Сили оборони спростували
Ввечері вівторка, 20 лютого, Сили оборони півдня України спростували заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про "зачищення" плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів лідеру терористів Володимиру Путіну, що російська армія нібито взяла під контроль Кринки на лівобережжі Херсонщини.
Сили оборони півдня України заявили, що інформація про знищення плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини не відповідає дійсності. За словами військових, росіяни не мають успіхів в штурмових діях на цьому напрямку, тому вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.
"Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності. Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу. Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання", - йдеться у повідомленні.
- 20 лютого начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ситуація на південному напрямку досить напружена, але повністю контрольована ЗСУ.
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