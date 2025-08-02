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Оборона та безпека
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Головна Війна з Росією Атака дронів на міста РФ та Крим: виникли пожежі біля НПЗ і оборонних підприємств, ймовірно, атаковані аеродроми
Оновлено

Атака дронів на міста РФ та Крим: виникли пожежі біля НПЗ і оборонних підприємств, ймовірно, атаковані аеродроми

Ксенія Золотова
2 серпня, 2025 субота
07:44
Війна з Росією безпілотник Leleka LR

У ніч на 2 серпня внаслідок атаки дронів одразу в кількох містах Росії та Криму росіяни поскаржилися на вибухи. Виникли пожежі, зокрема на об'єктах критичної та військової інфраструктури

Зміст

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Міноборони РФ заявило, що у ніч на 2 серпня їхня ППО нібито знищила 112 безпілотників: 34 - над територією Ростовської області, 31 - над територією Краснодарського краю, 12 - над територією Воронезької області, 11 - над територією Рязанської області, 4 – над територією Пензенської області, 2 – над територією Білгородської області, по 1 БПЛА – над територіями анексованого Криму та Липецької області, 11.

Липецьк

Уночі в Липецьку пролунало щонайменше чотири вибухи. За словами місцевих, перед цим спрацювала повітряна тривога, після чого нібито була активована ППО.

Очевидці публікували відео, на яких видно момент атаки дронів і вибухи. Повідомлялося, що під удар міг потрапити військовий аеродром.

Рязань

Місто зазнало удару дронів, після чого виникла пожежа. Ймовірно, осередком займання став нафтопереробний завод. За інформацією каналу Baza, вибухи було чути поблизу військового аеродрому "Дягілєво".

Крим

У тимчасово окупованому Криму Кримський міст був перекритий понад три години.

У Феодосії чули серію вибухів. У районі місцевої нафтобази виникла пожежа. За даними очевидців, місто протягом кількох годин атакували дрони.

Таганрог, Ростовська область

Близько 00:34 за київським часом у районі Таганрога пролунало понад п’ять вибухів. Свідки повідомляли про спалахи в небі та роботу ППО.

Воронезька область

У селищі Анна безпілотник пошкодив будівлю дитячого садка. Також постраждало скління офісної будівлі.

Самарська область

О 02:40 було оголошено режим загрози ударних безпілотників. У Самарі тимчасово обмежили польоти цивільної авіації.

Близько 05:00 у місті Новокуйбишевськ місцеві повідомили про гучні звуки. Telegram-канали опублікували відео влучання дронів по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу.

Пенза

У місті прогриміло щонайменше п’ять-вісім вибухів. Один із дронів, за словами мешканців, був збитий над лісом — у повітрі залишилася хмара диму.

Очевидці зафіксували ураження АТ "Виробниче об’єднання "Електроприбор" — підприємство, пов’язане з оборонною галуззю. Воно виробляє криптозахист зв’язку, комутатори, обладнання для бронетехніки, кораблів, авіації та засоби для конфіденційного зв’язку. Пензенський радіозавод — ще один об’єкт, по якому вдарили дрони.

  • У Росії вночі п'ятниці, 1 серпня, заявили про нібито атаку безпілотників: кажуть про роботу ППО у Таганрозі.
Теги:
Відео
Новини
Росія
ППО
безпілотник
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