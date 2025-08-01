У Росії заявили про атаку БПЛА на Таганрог
У Росії вночі п'ятниці, 1 серпня, заявили про нібито атаку безпілотників: кажуть про роботу ППО у Таганрозі
Про це повідомила міська голова Таганрогу Світлана Камбулова.
О 00:10 вона написала, що, мовляв, для міста оголошено повітряну небезпеку. Нібито працює ППО.
Зранку російська посадовиця заявила, що вночі ППО працювала над акваторією таганрозької затоки.
"Оперативні служби займаються ліквідацією фрагментів БПЛА, які впали на територію нашого міста. Постраждалих немає. Пошкоджень немає", - йдеться у її повідомленні.
- 24 липня у Росії поскаржилися на атаку безпілотників на Краснодарський край: росіяни заявляють про влучання у нафтобазу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.92
- EUR Купівля 47.42Продаж 48.18
- Актуальне
- Важливе