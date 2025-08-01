У Росії заявили про атаку БПЛА на Таганрог

Про це повідомила міська голова Таганрогу Світлана Камбулова.

О 00:10 вона написала, що, мовляв, для міста оголошено повітряну небезпеку. Нібито працює ППО.

Зранку російська посадовиця заявила, що вночі ППО працювала над акваторією таганрозької затоки.

"Оперативні служби займаються ліквідацією фрагментів БПЛА, які впали на територію нашого міста. Постраждалих немає. Пошкоджень немає", - йдеться у її повідомленні.