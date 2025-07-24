У РФ заявили про атаку БПЛА: кажуть про влучання в нафтобазу

Про це заявив голова адміністрації федеральної території "Сіріус" у Краснодарському краї Дмитро Плішкін.

О 01:03 він написав про нібито роботу ППО.

"Сталося влучання по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздок на машині та прогулянок у тому районі", - йдеться у повідомленні, яке з'явилося о 01:51.

Станом на 01:55, за словами Плішкіна, небезпека атаки БПЛА, мовляв, зберігалася.