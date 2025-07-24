У РФ заявили про атаку БПЛА: кажуть про влучання в нафтобазу
Уночі четверга, 24 липня, у Росії поскаржилися на атаку безпілотників на Краснодарський край: росіяни заявляють про влучання у нафтобазу
Про це заявив голова адміністрації федеральної території "Сіріус" у Краснодарському краї Дмитро Плішкін.
О 01:03 він написав про нібито роботу ППО.
"Сталося влучання по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздок на машині та прогулянок у тому районі", - йдеться у повідомленні, яке з'явилося о 01:51.
Станом на 01:55, за словами Плішкіна, небезпека атаки БПЛА, мовляв, зберігалася.
- У ніч на 23 липня російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 51 безпілотника над кількома регіонами РФ. Під ударом могла опинитися залізнична інфраструктура, яка використовується для армії РФ.
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