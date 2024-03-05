"Атака зграєю": Defence Express про подробиці ураження корабля РФ "Сергій Котов"

Про це заявив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у етері телеканалу "Еспресо".

"Це була атака зграєю, з розумінням того, що корабель уражається у певні найбільш критичні точки. Тобто перший дрон атакує його у машинне відділення, і вже після цього ніхто нікуди не тікає. Починається методичне добивання з різних бортів, спочатку зліва, потім справа. Пізніше ще два дрони вражають послідовного в одне й те саме місце. Перший робить одну пробоїну, другий влітає туди само і збільшує її у розмірах", - повідомив він.

Для потоплення такого корабля як "Сергій Котов" потрібно 5 морських дронів-камікадзе, каже Катков.

"Це доволі незначна кількість, враховуючи вартість такого корабля, його розміри і те, що це, все ж таки, патрульний бойовий корабель. Тобто потрібно п'ять морських дронів-камікадзе, в умовах коли цей корабель знаходиться навіть під прикриттям наземних систем радіолокаційного контролю", - сказав він.

За словами військового експерта, екіпаж корабля був повідомлений про те, що він буде атакований.

"Засоби радіолокаційного розвідки РФ все ж таки працють. Ймовірно, вони помітили українські безекіпажні дрони-камікадзе і корабель був попереджений. Але п'ять дронів спокійно його потопили, знищили", - додав Катков.

Автономність таких дронів достатньо значна, щоб об'єктивно атакувати цілі, які знаходяться в усьому Чорному морі, зауважив він.

"Один з таких дронів у 2023 році атакував корабель РФ, який перебував у південній частині Чорного моря, недалеко від Стамбулу. Також морським дроном був вражений десантний корабель "Оленегорский горняк" у Новоросійську. Тобто можливість таких дронів дійсно дозволяє покривати всю територію Чорного і Азовського морів, звісно, коли настане час для такого завдання", - сказав Катков.

Довідка. "Сергій Котов" - третій серійний патрульний корабель проєкту 22160, який поповнив склад Чорноморського флоту РФ 30 липня 2022 року. Ходові випробування "Сергія Котова" розпочалися наприкінці жовтня 2021 року.