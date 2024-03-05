"Атака зграєю": Defence Express про подробиці ураження корабля РФ "Сергій Котов"
Атака на патрульний корабель РФ "Сергій Котов" була скоординована, це була "атака зграєю"
Про це заявив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у етері телеканалу "Еспресо".
"Це була атака зграєю, з розумінням того, що корабель уражається у певні найбільш критичні точки. Тобто перший дрон атакує його у машинне відділення, і вже після цього ніхто нікуди не тікає. Починається методичне добивання з різних бортів, спочатку зліва, потім справа. Пізніше ще два дрони вражають послідовного в одне й те саме місце. Перший робить одну пробоїну, другий влітає туди само і збільшує її у розмірах", - повідомив він.
Для потоплення такого корабля як "Сергій Котов" потрібно 5 морських дронів-камікадзе, каже Катков.
"Це доволі незначна кількість, враховуючи вартість такого корабля, його розміри і те, що це, все ж таки, патрульний бойовий корабель. Тобто потрібно п'ять морських дронів-камікадзе, в умовах коли цей корабель знаходиться навіть під прикриттям наземних систем радіолокаційного контролю", - сказав він.
За словами військового експерта, екіпаж корабля був повідомлений про те, що він буде атакований.
"Засоби радіолокаційного розвідки РФ все ж таки працють. Ймовірно, вони помітили українські безекіпажні дрони-камікадзе і корабель був попереджений. Але п'ять дронів спокійно його потопили, знищили", - додав Катков.
Автономність таких дронів достатньо значна, щоб об'єктивно атакувати цілі, які знаходяться в усьому Чорному морі, зауважив він.
"Один з таких дронів у 2023 році атакував корабель РФ, який перебував у південній частині Чорного моря, недалеко від Стамбулу. Також морським дроном був вражений десантний корабель "Оленегорский горняк" у Новоросійську. Тобто можливість таких дронів дійсно дозволяє покривати всю територію Чорного і Азовського морів, звісно, коли настане час для такого завдання", - сказав Катков.
Довідка. "Сергій Котов" - третій серійний патрульний корабель проєкту 22160, який поповнив склад Чорноморського флоту РФ 30 липня 2022 року. Ходові випробування "Сергія Котова" розпочалися наприкінці жовтня 2021 року.
- Нагадаємо, уночі вівторка, 5 березня, українські військові за допомогою морських дронів знищили патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" у тимчасово окупованому Криму. Серед екіпажу є загиблі та поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.17 Купівля 38.17Продаж 38.69
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.12
- Актуальне
- Важливе