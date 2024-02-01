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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Атеш" провів диверсію на залізниці в Тамбовській області, через яку окупанти перевозили ракети

"Атеш" провів диверсію на залізниці в Тамбовській області, через яку окупанти перевозили ракети

1 лютого, 2024 четвер
06:22
Війна з Росією

Партизанський рух "Атеш" здійснив диверсію на залізниці окупантів у Тамбовській області. Через неї росіяни перекидували ракети в арсенал повітряно-космічних сил РФ

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що диверсія сталося 30 січня 2024 року. біля населеного пункту Першотравневе Тамбовської області.

"У результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці, через яку здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил Росії (в/ч 14272)", - йдеться у повідомленні.

Координати знищеного об'єкта: 52.4512500711, 41.472261350282

  • Нещодавно "Атеш" оприлюднив координати 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі, де росіяни ремонтують власні судна.
Теги:
Росія
російська армія
ракетний удар
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