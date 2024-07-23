Авіакомпанія Boeing та "Антонов" співпрацюватимуть в оборонних проєктах

Про це йдеться на сайті Boeing.

В угоді визначені такі сфери потенційної співпраці: навчання, логістична підтримка та послуги з капітального ремонту тактичних безпілотних літальних систем, які використовуються ЗСУ, зокрема ScanEagle. Крім того, компанії також вивчатимуть можливості надання "Антонов" інженерної підтримки Boeing.

"Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження найновіших і найефективніших рішень - на додаток до можливості майбутніх проєктів із Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості", - сказав гендиректор компанії "Антонов" Євген Гаврилов.

Він також наголосив, що сильна, інноваційна та ефективна оборонна промисловість є запорукою сталого економічного розвитку та національної безпеки.