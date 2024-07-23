Авіакомпанія Boeing та "Антонов" співпрацюватимуть в оборонних проєктах
Американська корпорація Boeing та українська компанія "Антонов" у вівторок, 22 липня, підписали меморандум про взаєморозуміння, який сприятиме співпраці в сфері обслуговування БПЛА
Про це йдеться на сайті Boeing.
В угоді визначені такі сфери потенційної співпраці: навчання, логістична підтримка та послуги з капітального ремонту тактичних безпілотних літальних систем, які використовуються ЗСУ, зокрема ScanEagle. Крім того, компанії також вивчатимуть можливості надання "Антонов" інженерної підтримки Boeing.
"Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження найновіших і найефективніших рішень - на додаток до можливості майбутніх проєктів із Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості", - сказав гендиректор компанії "Антонов" Євген Гаврилов.
Він також наголосив, що сильна, інноваційна та ефективна оборонна промисловість є запорукою сталого економічного розвитку та національної безпеки.
- Укроборонпром у вівторок, 9 липня, відкрив своє перше іноземне представництво. Воно працюватиме у столиці США Вашингтоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.84Продаж 45.64
- Актуальне
- Важливе