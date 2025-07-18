Авіаційний експерт Криволап пояснив, на якій висоті дрони-перехоплювачі можуть ефективно збивати "шахеди"

Про це в етері Еспресо розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

"Річ у тому, що навколо дронів-перехоплювачів створилась дуже гарна медійна картинка. Зокрема, що дрони-перехоплювачі є гейм чейнджером. Втім, це не так, фізику ще ніхто не скасовував. Якщо взяти й порахувати, що ми матимемо зрештою, то для, щоб вразити БПЛА Shahed на висоті 4000 тис. км вибухівкою 1,5 кг потрібні потужні двигуни. Оскільки, влучити в "шахед" можна, але якщо влучання не було в бойову частину, паливний бак, або двигун, то це не буде гарантією збиття. До прикладу, вогневі групи влучають в "шахед", але це не гарантує, що він буде знищений", - пояснив Криволап.

Експерт повідомив, що сьогодні на озброєнні України є як вітчизняні дрони-перехоплювачі, так і ті, які постачаються партнерами.

"Тобто, щоб фактично збивати "шахеди" на висоті понад 4000 тис. км у кінцевому підсумку потрібні дрони-перехоплювачі розмірами під два метри. Я вже не кажу про системи наведення, а лише про потужність двигуна й бойову частину. У нас є кілька моделей дронів-перехоплювачів, як наших, так і виробництва наших партнерів. Однак, їх кількість дуже обмежена. З іншого боку, якщо "шахед" летить на висоті до 2000 км, то дрони перехоплювачі будуть ефективним засобом його знищення. За таких умов дрон-перехоплювач може чудово бачити й контролювати політ "шахеда", - додав він.